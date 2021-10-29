МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается после укрепления днем ранее на слабой статистике о ВВП США, рынки ожидают заседание Федрезерва на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

Кыштымский медеэлектролитный завод

Медь дешевеет за счет доллара

По состоянию на 8.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,36%, или на 6,45 доллара, до 1796,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,57%, до 23,983 доллара за унцию.

Днем ранее золото ненадолго подскочило в цене после выхода данных о слабом росте ВВП США, что сдержало курс доллара. ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором квартале. Аналитики ожидали роста на 2,7%.

В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) потерял в четверг 0,5%, а более дешевый доллар поддерживает стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте. Золото, в свою очередь, ненадолго поднялось до 1810 долларов после выхода статистики.

Главным событием следующей недели остается очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 ноября. Рынки ждут, что ЦБ может объявить о начале сворачивания выкупа активов с рынка.

Ожидания вокруг сворачивания выкупа активов Федрезервом могут ограничить рост драгоценного металла, считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal. Эксперты прогнозируют, что перед встречей золото будет оставаться в диапазоне 1780-1820 долларов за унцию.