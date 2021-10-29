МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается после укрепления днем ранее на слабой статистике о ВВП США, рынки ожидают заседание Федрезерва на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов. Медь дешевеет за счет доллара

По состоянию на 8.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,36%, или на 6,45 доллара, до 1796,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,57%, до 23,983 доллара за унцию.

Днем ранее золото ненадолго подскочило в цене после выхода данных о слабом росте ВВП США, что сдержало курс доллара. ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором квартале. Аналитики ожидали роста на 2,7%.

В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) потерял в четверг 0,5%, а более дешевый доллар поддерживает стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте. Золото, в свою очередь, ненадолго поднялось до 1810 долларов после выхода статистики.

Главным событием следующей недели остается очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 ноября. Рынки ждут, что ЦБ может объявить о начале сворачивания выкупа активов с рынка.

Ожидания вокруг сворачивания выкупа активов Федрезервом могут ограничить рост драгоценного металла, считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal. Эксперты прогнозируют, что перед встречей золото будет оставаться в диапазоне 1780-1820 долларов за унцию.