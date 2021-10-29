ПЕКИН, 29 окт — ПРАЙМ. Цены на магний в Китае снизились после того, как ведущие производители в провинции Шэньси в центральной части Китая с начала месяца возобновили работу и нарастили производство. Медь дешевеет за счет доллара

Согласно данным делового издания Caixin, производство на предприятиях в уезде Фугу провинции Шэньси, где в прошлом году произвели около половины всего китайского магния (478,6 тысячи тонн), было приостановлено в период с 20 по 30 сентября в соответствии с требованиями властей, пытающихся справиться с нехваткой угля и электроэнергии в ряде регионов страны. В результате производство магния в городском округе Юйлинь, куда входит уезд Фугу, упало почти на 40% в годовом выражении.

Соответственно, цены на магний выросли, а поставки сократились. Так, согласно данным открытых источников, заводская цена на магний компании Xintian Magnesium Alloy в уезде Фугу 17 сентября составляла 45 тысяч юаней (7,04 тысячи долларов) за тонну, 22 сентября цена взлетела до 65 тысяч юаней (10,1 тысячи долларов) за тонну, при этом 29 сентября показала снижение до 50 тысяч юаней (7,8 тысячи долларов), а 28 октября вернулась на уровень 43 тысячи юаней 96,7 тысячи долларов) за тонну.

По информации Caixin, благоприятное влияние на стабилизацию цен на магний оказало и то, что в последние недели также подешевели уголь и ферросилиций. Нефть дорожает в рамках коррекции

Согласно данным Китайской ассоциации цветных металлов, в 2020 году Китай произвел 858,3 тысячи тонн магния, рост на 0,5% в сравнении с показателями 2019 года, когда в стране произвели 853,8 тысячи тонн этого металла.

В последние десятилетия китайские производители магния активно наращивали производство, превратив страну в одного из крупнейших поставщиков этого металла в мире. В 2020 году объем экспорта продукции магниевого производства превысил 5,042 тысячи тонн, что было на 130,7 тонны меньше, чем в 2019 году.

Магниевый сплав широко используется в авиационной и автомобильной промышленности, при производстве электроприборов, его также называют "экологически чистым инженерным материалом 21 века".