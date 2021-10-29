2021-10-29T17:41:33+03:00
2021-10-29T17:41:33+03:00
2021-10-29T17:41:33+03:00
2021
https://1prime.ru/commodities/20211029/835074745.html
Золото дешевеет на 1,5%
Товарно-сырьевые рынки
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Стоимость золота падает более чем на 1% в последний рабочий день месяца после публикации ряда статданных в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.31 мск цена... ПРАЙМ, 29.10.2021
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, новости, золото, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота падает более чем на 1% в последний рабочий день месяца после публикации ряда статданных в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,45%, или на 25,7 доллара, до 1766,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,17%, до 23,832 доллара за унцию.
Стоимость золота ускорила снижение после того, как министерство торговли США сообщило о том, что расходы потребителей страны за сентябрь выросли на 0,6% к августу при прогнозе увеличения на 0,5%.
Давление на стоимость золота также оказывает укрепление курса доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) подскакивает на 0,56%, до 93,86 пункта. При более дорогом долларе золото становится менее выгодным активом для инвесторов и его стоимость снижается.