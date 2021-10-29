МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота падает более чем на 1% в последний рабочий день месяца после публикации ряда статданных в США, свидетельствуют данные торгов. Российские ювелиры за 9 месяцев увеличили потребление золота на 30%

По состоянию на 17.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,45%, или на 25,7 доллара, до 1766,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,17%, до 23,832 доллара за унцию.

Стоимость золота ускорила снижение после того, как министерство торговли США сообщило о том, что расходы потребителей страны за сентябрь выросли на 0,6% к августу при прогнозе увеличения на 0,5%.

Давление на стоимость золота также оказывает укрепление курса доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) подскакивает на 0,56%, до 93,86 пункта. При более дорогом долларе золото становится менее выгодным активом для инвесторов и его стоимость снижается.