МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на медь в понедельник утром растут на ситуации с электроэнергией в Китае, которая может ограничить внутренние поставки этого металла в стране, свидетельствуют данные торгов. Золото слабо дорожает

По состоянию на 8.49 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex увеличивается на 0,31%, до 4,3885 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 1,76%, до 9496 долларов, алюминия — на 1,09%, до 2716,5 доллара, цинка — выросла на 0,19%, до 3378,5 доллара за тонну.

На рынке меди в понедельник наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают ситуацию с электроэнергией в Китае — перебои с поставками электричества на заводы там продолжаются.

"Медь растет в цене, поскольку нормирование электроэнергии в Китае вынуждает производителей ограничивать её производство", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики Commonwealth Bank of Australia.

Кроме того, эксперты отмечают, что производство промышленного металла в Китае в основном зависит от выработки электроэнергии из угля, цена на которой сильно растёт.