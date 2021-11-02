МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на медь во вторник утром снижаются на ожиданиях снижения краткосрочного спроса на неё вследствие роста заболеваемости ковидом в Китае, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота стабильна в преддверии заседания ФРС США

По состоянию на 8.45 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex уменьшается на 0,78%, до 4,354 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,62%, до 9555 долларов, алюминия — на 0,11%, до 2719,5 доллара, цинка — снизилась на 0,62%, до 3357,5 доллара за тонну.

На рынке меди во вторник утром наблюдается отрицательная динамика — по данным СМИ, в некоторых частях Китая наблюдается всплеск заболеваемости ковидом, что приводит к дополнительным социально-экономическим ограничениям для людей.

Кроме того, инвесторы будут следить за данными рынка труда в США, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики полагают, что безработица в стране в октябре снизилась до 4,7% с уровня сентября в 4,8%. А число занятых в несельскохозяйственном секторе, по мнению экспертов, в октябре выросло на 450 тысяч после роста на 194 тысячи месяцем ранее.