МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже в январе-октябре вырос почти в 4 раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 42,27 тонны, по серебру – на 28,1%, до 22,387 тонны, сообщает биржа. Золото дешевеет в рамках коррекции и на ожиданиях итогов заседания ФРС

В денежном выражении за десять месяцев заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 172,6 миллиарда рублей против 45,425 миллиарда в аналогичный период годом ранее. Только в октябре было заключено сделок на сумму 12,9 миллиарда рублей, в том числе 3,1 тонны золотом и 3,7 тонны серебром (на 200 миллионов рублей).

В 2020 году на Московской бирже было заключено сделок с золотом (12,897 тонны; —4,4%) и серебром (30,727 тонны; +207,5%) на общую сумму 56,105 миллиарда рублей против 39,3 миллиарда рублей в 2019 году. В 2018 году было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 102 миллиарда рублей. В 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.