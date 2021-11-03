МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на медь в среду утром умеренно растут, это подорожание обусловлено курсовой динамикой, а также небольшим увеличением индекса деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, крупнейшего потребителя промышленных металлов, свидетельствуют данные торгов. Китайская Baidu подала заявку на товарный знак metaapp

По состоянию на 8.33 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex увеличивается на 0,36%, до 4,3885 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,62%, до 9495,5 доллара, алюминия — на 0,99%, до 2692,5 доллара, цинка — на 0,45%, до 3342,5 доллара за тонну.

Инвесторы оценивают данные делового издания Caixin: РMI в сфере услуг Китая в октябре вырос до 53,8 пункта с уровня сентября в 53,4 пункта.

Также положительной ценовой динамике способствует курс доллара, который снижается по отношению к другим основным валютам, таким как евро и иена, делая медь более доступной для держателей этих валют.