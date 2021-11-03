Мировые цены на медь умеренно растут на фоне повышения деловой активности в сфере услуг Китая
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на медь в среду утром умеренно растут, это подорожание обусловлено курсовой динамикой, а также небольшим увеличением индекса деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, крупнейшего потребителя промышленных металлов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex увеличивается на 0,36%, до 4,3885 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,62%, до 9495,5 доллара, алюминия — на 0,99%, до 2692,5 доллара, цинка — на 0,45%, до 3342,5 доллара за тонну.
Инвесторы оценивают данные делового издания Caixin: РMI в сфере услуг Китая в октябре вырос до 53,8 пункта с уровня сентября в 53,4 пункта.
Также положительной ценовой динамике способствует курс доллара, который снижается по отношению к другим основным валютам, таким как евро и иена, делая медь более доступной для держателей этих валют.
https://1prime.ru/commodities/20211103/835115774.html