Цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex снижается до 1762,05 доллара за тройскую унцию
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером опускается, инвесторы ожидают оглашение итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,53%, или на 27,35 доллара, до 1762,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,79%, до 23,087 доллара за унцию.
Итоги очередного двухдневного заседания Федрезерва будут объявлены позднее в среду. Инвесторы ожидают, что регулятор объявит о начале сворачивания программы выкупа активов с рынка, а уже в следующем году может повысить ставку.
По данным CME Group, почти 71,6% аналитиков прогнозируют повышение ставки до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%.
Золото чувствительно к сигналам от ФРС, поскольку это может отразиться на долларе, к которому чувствительно золото.
https://1prime.ru/commodities/20211103/835126329.html