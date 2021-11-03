МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером опускается, инвесторы ожидают оглашение итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США в основном снижаются

По состоянию на 17.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,53%, или на 27,35 доллара, до 1762,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,79%, до 23,087 доллара за унцию.

Итоги очередного двухдневного заседания Федрезерва будут объявлены позднее в среду. Инвесторы ожидают, что регулятор объявит о начале сворачивания программы выкупа активов с рынка, а уже в следующем году может повысить ставку.

По данным CME Group, почти 71,6% аналитиков прогнозируют повышение ставки до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС, поскольку это может отразиться на долларе, к которому чувствительно золото.