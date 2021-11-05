МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в пятницу на снижении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США бьют рекорды

По состоянию на 17.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,41%, или на 7,4 доллара, до 1800,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает при этом на символические 0,08%, до 23,918 доллара за унцию.

Доходность десятилетних US Treasuries в пятницу снижается до 1,483% с уровня прошлого закрытия в 1,524%. В таком случае золото становится более выгодным активом в классе низкого риска, и его стоимость растет.

Аналитики при этом не исключают, что рост стоимости золота может быть недолгим. Ранее минтруд США сообщил, что безработица в стране в октябре снизилась до 4,6% при прогнозе снижения до 4,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 531 тысячу. Это самый быстрый темп роста с июля.

Статистика, вероятно, окажет влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая ранее неделе объявила о постепенном сворачивании выкупа финансовых активов с рынка. Теперь рынки оценивают перспективы повышения учётной ставки, что приведет к укреплению курса доллара и окажет давление на стоимость золота.

"Сейчас, когда ФРС готовит почву для ужесточения монетарной политики в следующем году, рынок золота, вероятно, останется в лучшем случае вялым", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Spartan Capital Питер Кардийо (Peter Cardillo).