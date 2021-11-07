МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. На энергетических рынках сохраняется острая ситуация, обусловленная дефицитом энергоносителей в условиях сохранения логистических проблем. При этом в ценах наблюдаются предпосылки коррекции, во многом обусловленные охлаждением спекулятивной активности, рассказал агентству "Прайм" Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".

"Цены на газ в Европе опустились ниже $900 за тысячу кубометров, но азиатские потребители по-прежнему готовы платить более $1100. Премия более чем в 20% не позволяет рассчитывать, что грузы СПГ пойдут в Европу и сократят дефицит", — отметил собеседник агентства.

В фокусе внимания переговоры с Газпромом. Российский экспортер готов обеспечить поставку дополнительных объемов в рамках долгосрочных контрактов.

При такой конъюнктуре рассчитывать на существенное снижение цен в ближайшие дни пока не приходится. Напротив, после реализованной коррекции вероятен отскок на 5-10% в течение следующей недели.

На мировом рынке нефти котировки оказались под давлением после заседания ОПЕК+. Нефтепроизводители ожидаемо отказались от предложения США ускорить рост производства, чем вызвали критику со стороны Вашингтона. США заявили, что задействуют все инструменты для обеспечения доступной энергии. Это спровоцировало уход от риска на "бумажном" рынке нефти и снижение фьючерсов Brent.

Между тем, причин для фиксации котировок ниже $80 за баррель не наблюдается.

"США пока ограничатся вербальными интервенциями, безуспешными закулисными "торгами" с Саудовской Аравией и точечной реализацией запасов. При отсутствии новых существенных новостей котировки могут провести следующую неделю в диапазоне $81-84 за баррель", — прогнозирует специалист.