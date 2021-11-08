МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на медь в понедельник утром растут на фоне снижения ее запасов в Китае, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть растут

По состоянию на 9.13 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex увеличивалась на 0,11% — до 4,3585 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,84% — до 9518 долларов, алюминия — на 0,08%, до 2556,5 доллара, цинка — снизилась на 0,37%, до 3228,5 доллара за тонну.

"Запасы меди на Шанхайской фьючерсной бирже упали на 11 845 тонн на прошлой неделе, достигнув 12-летнего минимума в 37 482 тонны", — сообщают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal.

По словам экспертов, продолжающееся сокращение запасов свидетельствует о том, что спрос на медь остается высоким.