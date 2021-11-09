МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе в ходе торгов вторника снижаются на 3% на фоне роста поставок из России, свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов была чуть ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимум торгов составил 890 долларов, а максимум — почти 925 долларов. На 13.04 мск стоимость фьючерсов составляла 920 долларов, что на 3% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня, которая приближалась к отметке в 950 долларов.

Снижением цен рынок чутко реагирует на увеличение поставок российского газа. Так, вечером 8 ноября возобновилась прокачка из Польши в Германию по трубопроводу "Ямал-Европа". Поставки к утру 9 ноября, чуть превысив 850 тысяч кубометров в час, увеличились с вечера понедельника более чем вдвое.

Транзит газа растет и через Украину. Прокачка через украинскую газотранспортную систему выросла в понедельник примерно в полтора раза, до 88 миллионов кубометров в сутки (однако это все равно забронированных и оплачиваемых "Газпромом" на этот год 109 миллионов кубометров в сутки).

В частности, вырос транзит через украинскую территорию в Словакию: утром во вторник показатель увеличился до 83 миллионов кубометров, что почти на 15% больше заявки на прокачку накануне.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок было поручение президента России Владимира Путина "Газпрому" нарастить поставки в хранилища компании в Европе, в первую очередь в Германии и Австрии.