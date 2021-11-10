МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром несколько снижается на фоне удорожания доллара, рынки ожидают статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется к мировым валютам

По состоянию на 8.51 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,22% — до 4,364 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,88% — до 9553 долларов, алюминия — на 1,86%, до 2556,5 доллара, цинка — выросла на 0,32%, до 3281,5 доллара за тонну.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 94,06 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при их покупке в другой валюте. Золото несколько дешевеет на укреплении доллара

Главным событием на рынке остается статистика по инфляции в США. Эксперты прогнозируют ускорение инфляции в октябре до 5,8% с 5,4% ранее, что может стать рекордом с 1990 года. Статистика может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительна медь.

Рынки также оценивают статистику из Китая, который является крупнейшим потребителем меди в мире. Годовая инфляция в КНР в октябре ускорилась до 1,5% с 0,7% в сентябре. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,4%. При этом индекс цен производителей (PPI) в октябре в годовом выражении вырос на 13,5% с 10,7% месяцем ранее. Прогноз составлял 12,4%.