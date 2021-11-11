МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Цена меди в четверг утром вновь растет, при этом днем ранее медь подешевела на фоне укрепления доллара, последовавшего на статистике из США, свидетельствуют данные торгов. Золото продолжает дорожать

По состоянию на 8.43 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,24% — до 4,3565 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду медь подешевела на 1,1%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,21% — до 9533 долларов, алюминия — выросла на 0,84%, до 2578 долларов, цинка — увеличилась на 0,32%, до 3292 долларов за тонну.

Днем ранее индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос примерно на 1%, в результате чего цена на медь опускалась ниже 4,3 доллара. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при их покупке в другой валюте.

Поддержала доллар статистика по инфляции в США. Годовая инфляция в стране в октябре выросла до 6,2% с 5,4% в сентябре, что стало рекордом с 1990 года. Прогноз составлял 5,8%. Такая статистика усилила инфляционные опасения на рынках, что поддержало курс американской валюты.