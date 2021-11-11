МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото ещё больше увеличивается к вечеру четверга на росте спроса на этот актив как на инфляционный хедж, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля слабо растет к доллару

По состоянию на 17.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,75%, или на 13,95 доллара, до 1862,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,58%, до 25,163 долларов за унцию.

Инвесторы продолжают отыгрывать данные о рекордной более чем за 30 лет инфляции в США. Годовой рост потребительских цен в стране по итогам октября составил 6,2%. Эти данные были опубликованы ещё накануне, и уже в тот же день стоимость золота выросла почти на 1%, закрепившись выше 1850 долларов за унцию.

"Если на этой неделе стоимость золота удержится на уровне около 1850 долларов за унцию, вероятно, появится новый приток инвесторов, и 1900 долларов смогут стать следующей целью", — отметили стратегические аналитики Citi, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

С другой стороны, высокая инфляция, если монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США станет более "ястребиной", станет позитивной для курса доллара, что вызовет давление на котировки сырьевых товаров, "коммодитиз", к которым относится и золото.

"Более сильный доллар и более агрессивная политика ФРС в отношение процентных ставок ставят препятствия для роста цен на золото, даже если инфляционный импульс кажется сильным", — отметили аналитики.