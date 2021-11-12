МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром несколько снижается после роста четверга на 1,8%, удорожание доллара последних дней также сдерживает стоимость промышленного металла, свидетельствуют данные торгов. Золото коррекционно дешевеет

По состоянию на 8.11 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,42% — до 4,853 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В четверг медь подорожала 1,8%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,05% — до 9633,5 доллара, алюминия — на 3,18%, до 2660 долларов, цинка — снизилась на 0,39%, до 3279 долларов за тонну.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) за три дня роста увеличился суммарно на 1%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при их покупке в другой валюте.

Трейдеры также следят за новостями из Китая, который является крупнейшим потребителем меди в мире. Ранее китайские СМИ опубликовали ряд статей о возможных мерах по снижении долга Evergrande и других застройщиков, что улучшило настроения рынка, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков ANZ.

Ранее СМИ также сообщили о том, что Evergrande смог выплатить просроченные проценты по некоторым долларовым облигациям. На этом фоне опасения за сектор недвижимости в Китае ослабли.