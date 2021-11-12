Медь дешевеет в рамках коррекции и на укреплении доллара
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром несколько снижается после роста четверга на 1,8%, удорожание доллара последних дней также сдерживает стоимость промышленного металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,42% — до 4,853 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В четверг медь подорожала 1,8%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,05% — до 9633,5 доллара, алюминия — на 3,18%, до 2660 долларов, цинка — снизилась на 0,39%, до 3279 долларов за тонну.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) за три дня роста увеличился суммарно на 1%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при их покупке в другой валюте.
Трейдеры также следят за новостями из Китая, который является крупнейшим потребителем меди в мире. Ранее китайские СМИ опубликовали ряд статей о возможных мерах по снижении долга Evergrande и других застройщиков, что улучшило настроения рынка, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков ANZ.
Ранее СМИ также сообщили о том, что Evergrande смог выплатить просроченные проценты по некоторым долларовым облигациям. На этом фоне опасения за сектор недвижимости в Китае ослабли.
https://1prime.ru/commodities/20211112/835196554.html