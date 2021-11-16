МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается во вторник на опасениях по поводу распространения ковида в Китае, крупнейшей стране-потребителе этого промышленного металла, свидетельствуют данные торгов. Золото умеренно дорожает

По состоянию на 8.55 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,27%, до 4,3987 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,39%, до 9673 долларов, алюминия — на 1,59%, до 2657 долларов, цинка — на 1,55%, до 3217 долларов за тонну.

Цены на медь во вторник находятся под давлением растущих случаев фиксирования инфицированных новым коронавирусом в Китае, крупнейшем её импортере, что чревато ограничительными социально-экономическими мерами.

Кроме того, по словам аналитиков Marex, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на уголь в Китае находились под давлением, что также сказывалось на снижении цен на металлы.