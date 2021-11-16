МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером перешла к снижению из-за укрепления курса доллара, что последовало после выхода сильных данных по розничным продажам и промышленному производству в США, свидетельствуют данные торгов. Биржи США растут после сильной статистики по стране

По состоянию на 17.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,03%, или на 0,55 доллара, до 1866,05 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики металл стоил около 1874 долларов за унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,23%, до 25,163 доллара за унцию.

Опубликованная ранее сильная макростатистика по США поддержала курс доллара к мировым валютам, а укрепление доллара сдерживает стоимость золота, которое в этом случае становится менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Розничные продажи и промпроизводство в США в октябре показали более сильный рост, чем ожидали аналитики: розница выросла на 1,7% к сентябрю вместо прогноза роста на 1,2%, а промпроизводство поднялось на 1,6% к сентябрю вместо ожидаемых 0,7%.

В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,35%, до 95,74 пункта, до выхода статистики показатель находился на уровне в 95,5 пункта.