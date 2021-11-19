МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром заметно дорожает на информации о заметном исчерпании её запасов на основной бирже, на которой она торгуется в мире — LME, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро и иене

По состоянию на 8.38 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 1,62%, до 4,3695 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По данным аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, запасы меди на складах Лондонской биржи металлов (LME) сократились на 45% с начала октября.

На самой LME по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,37%, до 9441,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,02%, до 2616 доллара, цинка — на 1,03%, до 3159 долларов за тонну.