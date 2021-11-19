МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром незначительно растет, в целом не делая резких движений в последние часы, в то время как инвесторы не ожидают сюрпризов от Федеральной резервной системы (ФРС) США в этом году, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Доллар дорожает к евро и иене

По состоянию на 8.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 0,12%, или на 2,35 доллара, до 1863,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,11%, до 24,927 доллара за унцию.

Инвесторы оценивают перспективы действий Федрезерва после данных об ускорении инфляции в США до 30-летнего максимума. Пока регулятор продолжает обещать, что его планы останутся неизменными — некоторое снижение объёмов выкупа финансовых активов с рынка и возможное повышение учётной ставки не раньше середины будущего года — и дополнительного ужесточения монетарной политики не будет.

"Драгоценный металл застрял в выжидательном режиме ФРС, который может остаться неизменным до конца года", — сказали газете Wall Street Journal аналитики Oanda. Также, по их мнению, стоимость золота может консолидироваться между 1850 и 1880 долларами за унцию, пока инвесторы на Уолл-стрит не поймут, куда движется аппетит к риску на глобальных финансовых рынках.