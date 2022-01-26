МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром слабо снижается из-за отсутствия аппетита к риску у инвесторов в преддверии публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется к иене в ожидании решения ФРС США

По состоянию на 8.49 мск цена мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,03%, до 4,4575 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,75%, до 9801 долларов, алюминия — на 2,1%, до 3092 долларов, цинка — снизилась на 0,64%, до 3572,5 доллара.

Внимание инвесторов в среду сосредоточено на результатах заседания ФРС, по итогам которого регулятор может сообщить о повышении учётной ставки. Эксперт пояснил, когда ФРС завершит программу количественного смягчения

"Цены на медь немного ниже в начале торгов, так как отношение к риску негативно при неопределенности, связанной с исходом заседания Федеральной резервной системы", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ING.

Кроме того, эксперты ожидают роста поставок меди, поскольку удалось избежать забастовки на руднике Teck's Highland Valley.