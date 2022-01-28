МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу утром растет на фоне небольшого снижения индекса доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар торгуется разнонаправленно и евро и иене

По состоянию на 7.52 мск цена мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,02%, до 4,4173 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,36%, до 9782 долларов, алюминия — выросла на 0,15%, до 3098,5 доллара, цинка — на 0,57%, до 3630,5 доллара.

Поддержку меди в пятницу утром оказывают коррекционное снижения индекса доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) на 0,09%, до 97,17 пункта.

Кроме того, динамику промышленного металла можно описать как коррекционную, поскольку торговым днем ранее цена меди упала на 1,07% на фоне рекордного за 1,5 года роста индекса доллара.