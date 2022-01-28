МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в пятницу вечером на росте доходности гособлигаций США, при этом в целом за неделю котировки могут продемонстрировать сильнейшее падение с ноября, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются

По состоянию на 17.36 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 9,05 доллара, или на 0,51%, до 1784,1 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,1%, до 22,427 доллара за унцию.

Суммарно за неделю золото потеряло 2,7% своей стоимости. Особо сильным снижение стало после оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду глава регулятора Джером Пауэлл дал рынкам повод думать, что ФРС будет повышать учётную ставку в этом году более чем в четыре приёма. После этого курс доллара и доходность гособлигаций выросли, что оказало давление на стоимость золота.

Доходность десятилетних US Treasuries растет и в пятницу — до 1,827% с уровня предыдущего закрытия в 1,808%.