МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цена золота растет во вторник вечером на ослаблении доллара, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет и уверенно сокращает геополитический дисконт

По состоянию на 17.42 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 8,45 доллара, или на 0,47%, до 1803,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 2,08%, до 22,843 доллара за унцию.

Стоимость золота удерживается выше отметки в 1800 долларов за унцию после того, как за предыдущую неделю драгметалл потерял 2,5% своей стоимости. Тогда падению цены на золото способствовали ожидания повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс доллара на фоне "ястребиных" комментариев ФРС подскочил до максимума с июля 2020 года.

Во вторник индекс доллара опускается на 0,25% — до 96,3 пункта, оказывая поддержку золоту.

"Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные затраты на владение золотом, делая его менее привлекательным активом для инвесторов. Однако индекс доллара откатился от многомесячных максимумов, что в некоторой степени поддержало стоимость золота", — сказал газете Wall Street Journal главный рыночный аналитик Avatrade Наим Аслам (Naeem Aslam).

По его мнению, в краткосрочной перспективе рост потребительских цен и большая волатильность на фондовых рынках, вероятно, также будут оказывать поддержку драгоценному металлу.