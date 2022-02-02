МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет за счёт снижения курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет к доллару пятую сессию подряд

По состоянию на 17.35 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 3,85 доллара, или на 0,22%, до 1805,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,49% — до 22,707 доллара за унцию.

"Золото продолжает колебаться из-за колебаний облигаций и доллара. Сегодняшняя слабость на валютном рынке, похоже, помогает поддержать золото, подталкивая его выше 1800 долларов", — отметил аналитик Майкл Хьюсон (Michael Hewson), которого цитирует газета Wall Street Journal.

Курс доллара снижается сейчас по отношению к другим основным валютам, таким как евро или иена, а его индекс (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,4%, до 95,95 пункта. Тем самым золото становится доступнее для инвесторов с другими валютами.

Кроме того, спрос на золото растет из-за опасений за экономику США после публикации макростатистики. Так, число рабочих мест в частных компаниях страны в январе снизилось впервые более чем за год — на 301 тысячу.