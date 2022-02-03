МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Цена на медь слабо меняется в четверг утром после роста среды, связанного с ослаблением доллара, при этом эксперты отмечают признаки ее дефицита на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Курс доллара коррекционно растет к мировым валютам

По состоянию на 8.39 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex оставался в цене на уровне прошлого закрытия в 4,4815 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду медь подорожала на 0,7%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,47% — до 9839,5 доллара, алюминия — снизилась на 1,53%, до 2986 долларов, цинка — поднялась на 0,21%, до 3610 долларов.

Днем ранее доллар сдержала слабая макростатистика по США, которая показала неожиданное снижение числа рабочих мест в стране. В результате его индекс (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшился на 0,5%. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при их покупке в другой валюте.

Также аналитики ANZ отмечают признаки дефицита предложения как фактор удорожания меди, пишет газета Wall Street Journal. Мировые запасы металла снижаются восьмой день подряд, отмечают эксперты.