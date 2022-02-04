МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром незначительно растёт, пытаясь закрепиться на уровне выше 1800 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабеет перед выходом статистики по США

По состоянию на 8.36 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 3,55 доллара, или на 0,2%, до 1807,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,59%, до 22,508 доллара за унцию.

Доллар в последнее время дешевеет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) с начала недели может продемонстрировать снижение на 2% — худшую динамику с марта. При удешевлении доллара драгоценный металл становится доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

При этом инвесторы пока не очень активно покупают золото, поскольку доходность альтернативы на рынке "надёжных" инвестиций — десятилетних US Treasuries — выросла в четверг до 1,836% с 1,771%, и показатель продолжает сейчас рост — до 1,847%.

Внимание трейдеров также будет сосредоточено на макростатистике из США: безработице за январь, которая будет опубликована в пятницу, а также данных об инфляции в стране, они будут опубликованы позднее.

"Золото, скорее всего, будет колебаться возле отметки в 1800 долларов, но если отчет об инфляции на следующей неделе покажет более высокие результаты с годовым показателем выше 7,3%, распродажи могут опустить стоимость золота до январских минимумов", — считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.