МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Медь дорожает в пятницу утром на фоне удешевления доллара к мировым валютам, при этом эксперты отмечают, что дальнейший рост стоимости может быть сдержан, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Доллар слабеет перед выходом статистики по США

По состоянию на 8.48 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,32%, до 4,4945 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Металл дорожает беспрерывно с начала недели, за это время его стоимость поднялась на 3,8%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца уменьшилась на 0,07% — до 9832,5 доллара, алюминия — выросла на 2,14%, до 3050 долларов, цинка — снизилась на 0,37%, до 3596,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) в четверг снизился на 0,6%, а с начала недели опустился на 2%. Более дешевый доллар поддерживает стоимость меди, которая в этом случае становится доступнее для покупки в другой валюте.

Аналитики отмечают, что дальнейшее укрепление меди может быть сдержано рядом факторов. "Коррекционное давление после недавнего роста наряду с ужесточением монетарной политики в Европе могут сдержать дальнейшее удорожание металла", — считают аналитики ANZ Research, которых цитирует газета Wall Street Journal. При этом снижение запасов сможет дать базовую поддержку котировкам на текущем уровне, отмечают аналитики.