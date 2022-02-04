МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы достигла нового исторического ценового максимума, свидетельствуют итоги торгов. Водителям объяснили, когда дешевый бензин лучше дорогого

Цена авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,3%, до 61 619 рублей за тонну, превысив прошлый максимум. А с начала года его стоимость уже несколько раз обновила исторические рекорды.

Только межсезонное дизельное топливо в пятницу подешевело — на 0,66%, до 56 917 рублей за тонну. Остальные виды топлива подорожали. Так, цена зимнего дизтоплива выросла на 0,02%, до 59 794 рублей за тонну, летнего — на 0,45%, до 56 313 рублей.

Бензин марки Аи-92 по итогам торгов прибавил в цене 0,85%, достигнув 51 152 рублей за тонну, Аи-95 подорожал на 0,23%, до 54 033 рублей.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 0,06%, до 30 425 рублей за тонну. Мазут по итогам торгов достиг цены 30 659 рублей, прибавив 0,77%.