Стоимость авиакеросина на СПбМТСБ достигла рекордных 61 619 рублей за тонну
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы достигла нового исторического ценового максимума, свидетельствуют итоги торгов.
Цена авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,3%, до 61 619 рублей за тонну, превысив прошлый максимум. А с начала года его стоимость уже несколько раз обновила исторические рекорды.
Только межсезонное дизельное топливо в пятницу подешевело — на 0,66%, до 56 917 рублей за тонну. Остальные виды топлива подорожали. Так, цена зимнего дизтоплива выросла на 0,02%, до 59 794 рублей за тонну, летнего — на 0,45%, до 56 313 рублей.
Бензин марки Аи-92 по итогам торгов прибавил в цене 0,85%, достигнув 51 152 рублей за тонну, Аи-95 подорожал на 0,23%, до 54 033 рублей.
Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 0,06%, до 30 425 рублей за тонну. Мазут по итогам торгов достиг цены 30 659 рублей, прибавив 0,77%.
https://1prime.ru/commodities/20220204/835982931.html