МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером после публикации неоднозначной статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются

По состоянию на 17.47 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,25 доллара, или на 0,16%, до 1807,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,76%, до 22,54 доллара за унцию.

Поддержку золоту как активу-убежищу оказала статистика по безработице в США. Так, в январе она неожиданно выросла до 4% с 3,9% в ноябре. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 467 тысяч, что выше ожиданий, но слабее показателя прошлого месяца в 510 тысяч.