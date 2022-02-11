МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается под давлением укрепляющегося доллара, инвесторы оценивают перспективы резких действий со стороны Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. Доллар заметно дорожает к евро

По состоянию на 8.18 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,15 доллара, или на 0,66%, до 1825,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 2%, до 23,052 доллара за унцию.

Давление на котировки драгоценного металла оказывает более дорогой доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,44%, до 95,97 пункта.

Ралли на рынке американской валюты вызвано данными о рекордном с 1982 года ускорении годовой инфляции в США, которые, вероятно, подтолкнут ФРС к повышению базовой процентной ставки. Так, индекс потребительский цен в стране в январе вырос до 7,5% с 7% в декабре. Аналитики ожидали рост показателя до 7,3%.

Показатели инфляции в США за январь были "горячими", как считают аналитики AvaTrade, слова которых приводит газета Wall Street Journal, и теперь у ФРС больше шансов принять более агрессивную политику.