МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу снижается на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар заметно дорожает к евро

По состоянию на 8.31 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1%, до 4,5743 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,94% — до 10254 доллара, алюминия — снизилась на 0,47%, до 3250,5 доллара, цинка — выросла на 1,61%, до 3703 долларов.

Традиционно более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,46%, до 96 пунктов.

Такой динамике курса доллара способствует ожидания инвесторов скорого повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США после отчета о рекордном с 1982 года ускорении инфляции в США. Так, потребительские цены в стране по итогам января ускорили рост в годовом выражении до 7,5% с 7% месяцем ранее, только за январь они выросли на 0,6%.