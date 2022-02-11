МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером снижается после данных об ускорении инфляции в США, которые могут привести к ужесточению подхода Федеральной резервной системы (ФРС) США к монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. ФРС США проведет закрытое заседание 14 февраля

По состоянию на 17.44 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,7 доллара, или на 0,32%, до 1831,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,57%, до 23,155 доллара за унцию.

Золото продолжает дешеветь под давлением данных о том, что годовая инфляция в США за январь ускорилась до максимальных с февраля 1982 года 7,5% против 7% месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали рост показателя до 7,3%. На этом фоне доллар резко подорожал, а стоимость драгоценного металла начала снижаться.

По мнению аналитиков, данные указывают на то, что ФРС США может перейти к более жестким мерам по сдерживанию роста цен, что вызовет более частое повышение ставки в течение 2022 года. Эксперты отмечают, что это негативно отразится на золоте, однако инвесторы пока не отказываются от него.

"Мы вынуждены отметить, что ускоряющаяся инфляция и возвращение роста доходности гособлигаций может создавать трудности для драгоценных металлов. Однако пока инвесторы еще доверяют золоту, что может стать интересным способом ухода от риска в случае нестабильности на рынке", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Kinesis Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa).