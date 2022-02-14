МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет, инвесторы предпочитают воздерживаться от рисковых-активов на фоне геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро и иене

По состоянию на 8.21 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 12,2 доллара, или на 0,67%, до 1854,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1%, до 23,602 доллара за унцию.

В связи с геополитической напряженностью инвесторы предпочитают приобретать драгоценный металл в качестве актива-убежища. По словам аналитика Филиппа Нова (Phillip Nova), которые приводит газета Wall Street Journal, геополитические риски поддерживали цены на драгоценные металлы.

В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц обсудит в Киеве на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на границе с Россией, а также экономическое взаимодействие. Позже, 15 февраля, он направится в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению эксперта, если Шольц не просигнализирует о снижении напряженности, то импульс, скорее всего, будет на стороне цен на золото, которые могут подняться до 1900 долларов за унцию.