МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром коррекционно растет после падения на 4% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро и иене

По состоянию на 8.58 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 1,38%, до 4,499 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 3,84% — до 9860,5 доллара, алюминия — на 3,51%, до 3136,5 доллара, цинка — на 2,07%, до 3626,5 доллара.

На рынке меди в понедельник утром наблюдается коррекционный рост после падения на 4% торговым днем ранее. Такой динамике способствовал рост индекса доллара на 55% на ожиданиях резкого ужесточения монетарной политики ФРС США.