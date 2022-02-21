МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром символически растет на некотором ослаблении геополитических опасений и усилении аппетита к риску на рынках, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет на ослаблении геополитических опасений

По состоянию на 8.55 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,02%, до 4,5198 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,27% — до 9956 долларов, алюминия — снизилась на 0,17%, до 3262,5 доллара, цинка — на 0,85%, до 3575,5 доллара.

Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией. В понедельник рынки реагируют на сообщения о возможной встрече президента России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как отметил Белый дом, встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

На этом фоне надежные золото и доллар дешевеют, а евро, напротив, укрепляется. Американские фьючерсы также торгуются в плюсе.