МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Стоимость никеля растет в понедельник утром и достигает отметки в 25 тысяч долларов за тонну впервые с мая 2011 года, свидетельствуют данные торгов. Медь слабо дорожает на росте аппетита к риску

По состоянию на 11.41 мск стоимость фьючерса на никель росла в цене на 0,95%, до 24960,5 доллара за тонну, при этом ранее в ходе торгов максимальная цена составляла 25055,5 доллара, что стало рекордом с 4 мая 2011 года.

Цена на никель растет шестую торговую сессию подряд, а за прошедшую неделю она поднялась на 4,7%. Таким образом, показатель еще приблизился к историческому максимуму в 29286 долларов за тонну.

Стоимость сырьевых товаров, в частности промышленных металлов, растет уже который месяц, этому способствует восстановление мировой экономики. Спрос и предложение на сырье растут непропорционально, в связи с чем наблюдается дефицит. Ухудшают ситуацию и сбои в цепочках поставок.

В понедельник рост цен на никель поддерживают новости о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как отметил Белый дом, встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.