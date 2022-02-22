Мартовские фьючерсы на медь дорожают до $4,4938 за фунт вслед за другими промышленными металлами
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром растет вместе со стоимостью других промышленных металлов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.46 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,23%, до 4,4938 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,58% — до 9898 долларов, алюминия — выросла на 0,52%, до 3279,5 доллара, цинка — уменьшилась на 0,49%, до 3558 долларов.
Цены на промышленные металлы продолжают расти, поддерживаются восстановлением мировой экономики и дефицитом сырья. Так, никель торгуется у максимума за 11 лет, палладий, олово и алюминий также дорожают. Дополнительным фактором являются геополитические опасения.
В понедельник президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Президент США Джо Байден в санкционном указе заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.
https://1prime.ru/commodities/20220222/836128715.html