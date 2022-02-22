МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром растет вместе со стоимостью других промышленных металлов, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро

По состоянию на 8.46 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,23%, до 4,4938 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,58% — до 9898 долларов, алюминия — выросла на 0,52%, до 3279,5 доллара, цинка — уменьшилась на 0,49%, до 3558 долларов.

Цены на промышленные металлы продолжают расти, поддерживаются восстановлением мировой экономики и дефицитом сырья. Так, никель торгуется у максимума за 11 лет, палладий, олово и алюминий также дорожают. Дополнительным фактором являются геополитические опасения.

В понедельник президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

Президент США Джо Байден в санкционном указе заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.