МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Стоимость алюминия в ходе торгов понедельника достигла рекорда и впервые в истории поднялась выше 4 тысяч долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. Россия увеличила экспорт угля, алюминия и черных металлов в 2021 году

Цена на алюминий поднималась в ходе торгов понедельника до 4 073,5 доллара, что стало новым рекордом, приводит агентство Франс Пресс котировки Лондонской биржи металлов (LME).

На фоне такого роста акции российского алюминиевого гиганта "Русал" на Гонконгской фондовой бирже подскочили в цене на 34,1%, до 4,8 гонконгского доллара.

Сырьевые цены в понедельник в целом заметно растут на опасениях по поводу ситуации вокруг России и Украины. Инвесторы опасаются перебоев в поставках. Так, газ на бирже в Европе также подорожал до исторического рекорда; подскочили и цены на нефть, находящиеся на многолетних максимумах.