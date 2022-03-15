МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром слабо растет из-за снижения курса доллара ко многим другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Фунт стерлингов дорожает к доллару

По состоянию на 8.40 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,12%, до 4,5125 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 2,42%, до 9935 долларов, алюминия — на 4,69%, до 3319,5 доллара, цинка — снизилась на 0,16%, до 3809 долларов.

На рынке меди во вторник утром наблюдается положительная динамика, чему способствует ослабление доллара. Более дорогой доллар делает сырьевые товары более привлекательными для покупки.

Так, американская валюта сдаёт по отношению к евро и фунту стерлингов, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается сейчас на 0,12%, до 98,88%.