МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Торги никелем на Лондонской бирже металлов (LME), остановленные утром 8 марта из-за слишком резкого взлёта цен, возобновятся завтра, в среду, следует из сообщения на LME. Стоимость золота снижается в ожидании итогов заседания ФРС США

Введенные рядом стран санкции против РФ способствовали в начале месяца резкому скачку цен на сырьевые товары из-за опасений по поводу перебоев с поставками на рынок. Стоимость никеля на LME утром 8 марта подскочила более чем вдвое и впервые в истории превысила 100 тысяч долларов за тонну. После этого биржа приостановила торги никелем с 11.15 мск.

"Настоящее уведомление подтверждает, что торги контрактами на никель на LME возобновятся в 8.00 по лондонскому времени (11.00 мск) в среду, 16 марта 2022 года", — говорится в сообщении сегодня.

Биржа также сообщает, что внутридневной лимит ценового движения установлен в 15% для всех металлов.