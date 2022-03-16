МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром продолжает снижаться, инвесторы ожидают ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Перед ФРС встает явно нелегкая задача

По состоянию на 8.24 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 11,6 доллара, или на 0,61%, до 1917,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,63%, до 24,995 доллара за унцию.

На рынке золота в среду утром продолжается отрицательная динамика, поскольку инвесторы предполагают, что сегодня по итогам заседания Федеральная резервная система США повысит учётную ставку, а ужесточение монетарной политики позитивно для курса доллара и негативно для стоимости драгоценного металла.

Тем не менее, в текущей ситуации золото сохраняет актуальность как актив-убежище. "Конфликт России с Украиной, похоже, не приведет к немедленной деэскалации, что должно оказать поддержку цене на золото", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.