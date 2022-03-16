МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду восстанавливается после снижения в течение трех дней, свидетельствуют данные торгов. Золото продолжает дешеветь на ожидаемом ужесточении политики ФРС США

По состоянию на 8.42 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 1,15%, до 4,5553 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,31%, до 9904 долларов, алюминия — на 1,27%, до 3277,5 доллара, цинка — на 0,29%, до 3798 долларов.

На рынке меди в среду наблюдается коррекционный рост после снижения в течение трех торговых сессий подряд, чему способствовало укрепление американской валюты.

Инвесторы находятся в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы США, которые могут позитивно повлиять на курс доллара.