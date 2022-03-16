МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Торги никелем на Лондонской бирже металлов (LME) приостановлены спустя несколько минут после открытия из-за системной ошибки, говорится в пресс-релизе биржи. Эксперт оценил потери российских металлургов от европейских санкций

По данным LME, на открытии торгов алгоритм зафиксировал цену на никель в размере 45590 долларов (падение на 5%), что было нижним пределом дневной цены. При этом из-за системной ошибки LME select позволила совершить небольшое количество сделок по цене меньшей, чем этот нижний дневной ценовой предел.

"LME немедленно решила приостановить торговлю никелем на LME select на время расследования системной ошибки", — говорится в сообщении.

Биржа также заявила, что отменит "небольшое количество" зафиксированных сделок. Торговля по телефону остается открытой.

Ранее, 8 марта, LME приостановила торги никелем из-за слишком резкого скачка цен. Возобновление их было анонсировано на 16 марта, при этом был установлен лимит ценового движения в 15% для всех металлов, а для никеля — в диапазоне +/-5%.