МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром восстанавливается после падения вчера вечером, после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар стабилен к евро после заседания ФРС США

По состоянию на 8.06 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,38%, или на 26,55 доллара, до 1935,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,88%, до 25,42 доллара за унцию.

Стоимость золота восстанавливается после снижения днем ранее после публикации итогов заседания ФРС США. Так, регулятор ожидаемо повысил учётную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых. Это позитивный фактор для национальной валюты и негативный для золота.

Тем не менее, речь главы ФРС Джерома Пауэлла вернула инвесторам в золото небольшой оптимизм. "Первоначально цена золота упала из-за "ястребиного" заявления ФРС и экономических прогнозов, но значительно сократило потери после того, как председатель ФРС Пауэлл дал понять, что объявление о сокращении баланса может произойти уже в мае", — заявили газете Wall Street Journal аналитики Oanda.