МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг умеренно растет на перспективах увеличения спроса на нее, свидетельствуют данные торгов. Доллар стабилен к евро после заседания ФРС США

По состоянию на 8.19 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,41%, до 4,6448 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,51%, до 10054 долларов, алюминия — снизилась на 0,58%, до 3258,5 доллара, цинка — выросла на 0,28%, до 3808,5 доллара.

Стоимость меди в четверг поддерживается ожиданиями роста спроса на нее после того, как власти крупнейшего импортера меди — Китая — заявили о планах нового вмешательства в экономику.

"Китай пообещал более решительные меры поддержки своей экономики, что должно повысить спрос на металл", — сказали газете Wall Street Journal аналитики ANZ.