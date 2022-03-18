МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растет, инвесторы оценивают перспективы восстановления сектора недвижимости в крупнейшем импортере меди — Китае, свидетельствуют данные торгов. Минпромторг: государство готово поддержать спрос на металлопродукцию

По состоянию на 8.22 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,65%, до 4,7287 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,88%, до 10243 долларов, алюминия — на 3,87%, до 3384,5 доллара, цинка — на 0,45%, до 3825,5 доллара.

На рынке меди в пятницу наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают перспективы восстановления строительного сектора в Китае, в котором используется в том числе и медь.

По словам аналитиков Commonwealth Bank of Australia, которые приводит газета Wall Street Journal, сигналы "мягкой" по отношению к экономике политики из Пекина породили надежды на восстановление сектора недвижимости.

"В целом динамика спроса на сырьевые товары в Китае сейчас выглядит лучше, чем месяц назад", — добавили эксперты.