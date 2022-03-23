МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром умеренно снижается под давлением продолжающейся ковидной истории в Китае, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара стабилен к евро на неоднозначном внешнем фоне

По состоянию на 8.26 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,17%, до 4,7025 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,26%, до 10268 долларов, алюминия — на 0,47%, до 3504,5 доллара, цинка — на 1,32%, до 3888 долларов.

Давление на стоимость меди продолжают оказывать ожидания снижения спроса в крупнейшем импортере этого сырья — Китае, в котором недавно вновь вводились социально-экономические запреты по поводу обнаружения нескольких инфицированных новым коронавирусом.

"Медь снижалась в цене благодаря карантину в Китае, что привело к сокращению промышленной активности в сфере переработки и сбыта", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики Marex.