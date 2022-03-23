Майские фьючерсы на медь дешевеют до $4,7025за фунт на фоне коронавирусных опасениях в Китае
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром умеренно снижается под давлением продолжающейся ковидной истории в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,17%, до 4,7025 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,26%, до 10268 долларов, алюминия — на 0,47%, до 3504,5 доллара, цинка — на 1,32%, до 3888 долларов.
Давление на стоимость меди продолжают оказывать ожидания снижения спроса в крупнейшем импортере этого сырья — Китае, в котором недавно вновь вводились социально-экономические запреты по поводу обнаружения нескольких инфицированных новым коронавирусом.
"Медь снижалась в цене благодаря карантину в Китае, что привело к сокращению промышленной активности в сфере переработки и сбыта", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики Marex.
https://1prime.ru/commodities/20220323/836465898.html