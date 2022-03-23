МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов (LME) в среду подскочила на максимально допустимые 15%, так как рынок стремится восстановиться после беспрецедентного сжатия и длительной остановки торгов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные торгов. Эксперт объяснила, может ли Запад заблокировать золотой резерв России

Стоимость никеля поднялась выше отметки в 32 тысячи долларов за тонну, что стало первой положительной динамикой для цен на этот металл с момента приостановки торгов на LME.

Ранее — после того как утром 8 марта цена на никель подскочила более чем вдвое и впервые в истории превысила 100 тысяч долларов за тонну — биржа приостановила торги на несколько дней. Торги были возобновлены 16 марта, и цены на никель, не имевшие до того возможности скорректироваться, уже на открытии сессии среды составили 45,49 тысячи долларов (падение на 5%), что было нижним пределом дневной цены, установленным биржей. С тех пор стоимость этого металла непрерывно падала.

"Торговля на LME становится все более неликвидной и многие инвесторы стремятся закрыть свои позиции из-за беспрецедентной волатильности металла", — пишет агентство.