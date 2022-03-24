МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром слабо меняется, в то время как инвесторы оценивают перспективы спроса со стороны крупнейшего импортера — Китая, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется в ожидании выхода статистики по США

По состоянию на 8.34 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на незначительные 0,13%, до 4,784 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,66%, до 10438,5 доллара, алюминия — на 4,24%, до 3653 долларов, цинка — на 5,45%, до 4100 долларов.

Инвесторы оценивают перспективы спроса на медь со стороны крупнейшего ее импортера — Китая. Опасения вызывают недавние новые истории с коронавирусом в стране, которые повлекли за собой дополнительные социально-экономические ограничения.